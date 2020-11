Pour les fêtes de fin d’année, faites vous du ‘BIEN’ avec du ‘BON’ avec les chocolats Jeff de Bruges !

Choisir ses chocolats … c’est le début du plaisir gourmand !

Chez Jeff de Bruges, vous découvrirez le plaisir des bonnes recettes élaborées avec de bons produits. Ils s’attachent à fabriquer sans matière grasse végétale hydrogénée, sans OGM et sans huile de palme. La marque a acquis, il y a quatre ans, une plantation de cacao en Equateur afin de maîtriser la qualité de son chocolat du début à la fin et de favoriser le développement durable pour les générations futures.

Ainsi, tout le chocolat de couverture de leurs recettes de bonbons de chocolat (sauf chocolat d’origine) provient de leurs fèves de cacao d’Equateur. Pour une meilleure expérience gustative possible, le taux de cacao a également augmenté en 2020, passant de 52% à 60% pour le chocolats noir et 32% à 35% pour le chocolat au lait.

Venez donc découvrir leur multitude de gourmandises : une grande variété de bonbons de chocolat aux recettes variées et originales, des cacaos d’exception avec les Truffes de Bruxelles, de fines et délicates orangettes, ou bien d’autre délices tels que marrons glacés, cerisettes, les tendres et généreux ours en guimauve …

Pour la période de confinement, le magasin ‘Jeff de Bruges’ organise aussi une forme de « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou par mail, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer et de la régler.

La société ’Jeff de Bruges’ assurera également une livraison à domicile sur Chalon-sur-Saône et les communes voisines à partir de commandes d’un montant de 20 euros'.

Caroline et Pascal seront là pour vous accueillir, conseiller et vous faire découvrir l’ensemble des coffrets et idées cadeaux que vous pourrez personnaliser.

Pour plus de saveur Jeff de Bruges propose des chocolats avec plus de cacao pour plus d’intensité et moins de sucre !

« Jeff de Bruges » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 43 65 66. Ouvert le lundi après-midi et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h (Ouverture exceptionnelle les dimanches 6, 13 et 20 Décembre)

(boite mail [email protected] , www-jeffde-bruges.com)