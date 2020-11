Entre le 1er septembre et le 19 octobre 2020 le niveau des décès en Bourgogne-Franche-Comté est en légère augmentation par rapport à celui des deux années précédentes

Entre le 1er septembre et le 19 octobre 2020, 3 912 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrés en Bourgogne-Franche-Comté à la date du 30 octobre, soit 3,6 % de plus qu’en 2019 et 5,0 % de plus qu’en 2018. Cette évolution est toutefois encore provisoire.

Par rapport à 2019, la hausse constatée des décès sur cette période reste relativement modérée. Depuis le 1er septembre, cela correspond, en moyenne, à 80 décès par jour contre 77 en 2019.

La Bourgogne-Franche-Comté fait partie des régions où l’augmentation des décès est la plus faible après la Normandie (+ 2,4 %), les Pays de la Loire (+ 2,5 %) et la Bretagne (+ 2,9 %). Seules les régions Centre-Val de Loire (- 1,1 %), Grand Est (- 2,2 %) et la Réunion (- 6,0 %) enregistrent un nombre de décès entre 1er septembre et 19 octobre inférieur à 2019.

Au niveau départemental, c’est dans le Territoire de Belfort que l'excédent de décès est le plus élevé dans la région (+ 15,0 %). Cela s'explique en partie par la présence de l'hôpital Nord Franche-Comté à Trévenans (90). La Côte-d'Or, le Jura, la Nièvre et la Saône-et-Loire enregistrent une hausse des décès supérieure à la moyenne régionale mais inférieure à 10 %. À l’inverse, la Haute-Saône, le Doubs et l’Yonne se caractérisent par une baisse du nombre de décès par rapport à 2019.