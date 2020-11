‘Optic 2000’, parce que votre vue mérite la perfection

Magasin ouvert pendant le confinement!

Situé au 31-33 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, le magasin Optic 2000 vous offre un vaste espace lumineux et agréable pour choisir la monture qui habillera parfaitement votre regard!

Christophe Le Tellier et son équipe d'opticiens vous guideront dans le choix de votre futur équipement : visagisme, conseils personnalisés et prises de mesures optimisées par colonne Activisu. Les verres Essilor et Nikon bénéficiant des dernières technologies sauront parfaitement répondre à vos attentes visuelles. Concernant le remboursement de votre équipement, le tiers payant est pratiqué avec de nombreuses mutuelles, vous évitant ainsi l'avance des frais. Vous n'aurez aucune démarche à faire, l'équipe s'en occupe pour vous !

Sur place, un vaste choix s'offre à vous, la boutique se démarque en vous proposant des montures originales, à la fois colorées et au design novateur. Vous pourrez ainsi découvrir les collections des créateurs Théo, JF Rey, Traction Production, Lindberg ou encore Alain Mikli. La mode est également au rendez-vous avec les griffes Mauboussin, Gucci, Burberry et bien d'autres encore !

Un espace dédié aux montures solaires saura satisfaire votre look en alliant une protection optimale. Vous trouverez votre bonheur parmi les collections Ray-Ban, Burberry, Armani, Mauboussin, Maui Jim…

Christophe Le Tellier diplômé d'une maîtrise d'optométrie et de contactologie assure l'adaptation de vos lentilles de contact, et reçoit les mal-voyants pour la prise en charge de leurs équipements de basse vision.

Le magasin dispose d'un stérilisateur à UV assurant ainsi une parfaite désinfection des montures essayées. La prise de rendez-vous est vivement conseillée de manière à vous recevoir dans les meilleures conditions.

Et profitez toujours chez Optic 2000 de votre 2ème paire de lunettes à partir d'un euro de plus (voir conditions en magasin).

Le magasin Optic 2000, 31-33 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône reste ouvert pendant le confinement et vous accueille sur rendez-vous du mardi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Renseignements : tél 03 85 90 09 40.

Publi-information