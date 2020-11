Pour les fêtes de fin d’année, succombez aux macarons et aux confiseries, de chez « By Arno »

Un pâtissier créateur d’exception, dépêchez-vous de passer commander. La société fait en période de confinement du « call & collect »

Les vendredis et dimanches matin sur le marché, à hauteur du 17 de la rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, le camion magasin de la société « BY ARNO » est stationné pour proposer aux passants : les inspirations macarons dressés à la main, des pâtisseries fines, des petits fours, des chocolats et galettes des rois en recette authentique 100% artisanale.

Toutes les pâtisseries et les mignardises proposées par Arno ravivent les papilles à la plus grande joie de sa clientèle toujours plus nombreuse.

Ainsi venez déguster ses macarons au réglisse, schtroumpf, barbapapa, caramel, miel noix, spéculos, caramel, bounty … en version coffret, boite ou pyramide ainsi que ses desserts Eclats d’Or By Arno, Intense, Exotique, Arlequin en version de taille unique…

Cet excellent pâtissier de plus de 25 ans d’expérience s’est spécialisé ces 13 dernières années dans les macarons réalisés de manière artisanale à partir de matières premières de grande qualité et propose donc ces gourmandises rondes à la douceur délicate, 100% fait maison.

Pour la période de confinement, la société ‘By Arno’ organise aussi une forme de « call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou sur sa page facebook, ensuite vous commandez et vous passez sur le marché du vendredi et du dimanche afin de la récupérer et de la régler’.

Vous pouvez également passer commande à ‘Arno’ commerçant non sédentaire domicilié à Varennes-le- Grand au 06 14 62 09 52 ou sur sa page facebook.

Publi-information