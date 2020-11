« Créa Avenir », la référence du concept store typiquement famille

En période de confinement le magasin fait du drive, du ‘call & collect’ et livraison et expédition à domicile

Décorations, coin aucun déchet, jeux, accessoires, cadeaux … petits et grands seront comblés ! Le beau magasin ‘Créa-Avenir’ situé au 8 rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône, est un concept store pour les familles qui propose un environnement responsable dans l’univers des bébés, des enfants et des adultes. Divers décorations feront rêver petits et grands par une grande diversité d’articles made in France, dont certains viennent d’artisans créateurs qui sont originaires de Chalon-sur-Saône !

Dans ce commerce d’équipement pour la maison, dédié à toute la famille et qui respecte l’écologie avec son coin zéro déchet, vous y trouverez : décoration, jouets, jeux, accessoires, univers bébé, cadeaux … ainsi que des articles sur les arts de la table.

Dans cette boutiques agencée avec goût où la plupart des produits sont fabriqués en France, Aurélie et Virginie seront à votre écoute pour vous conseiller sur vos choix selon vos moyens mais aussi vous proposer le meilleur environnement possible à votre enfant par une sélection de produits éthiques, responsables et de qualité car « Demain se construit dès aujourd’hui. »

Dans cet univers familial, les deux sœurs, s’emploient sans cesse à la recherche permanente de nouveautés pour proposer à leur clientèle des marques régionales et nationales connues et les dernières tendancestelles que : les chaussons en cuir ‘bouzicoud’, les bijoux ‘Pimprenelle Créations’, les pots à eau ‘La Carafe’, de la puériculture écoresponsable ‘Papate’, les ceintures ‘Libelté’, les cosmétiques écologiques ‘Comme avant’ ou bien ‘Les Anesses de Julie’.

Dans ce lieu du savoir-faire français, pendant que votre enfant va s’appliquer à se concentrer sur une activité ou sur un kit créatif, les parents quant à eux, pourront prendre un peu de temps rien que pour eux.

Durant cette période, les horaires de Drive ou « call & collect » sont le lundi de 14 heures à 18 heures, du mardi au vendredi 10 heures à 18 heures 30 et le samedi de 9 heures 30 à 12 heures 30. Tél 09 50 31 82 94.

« call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer la commande et la régler’.

Publi-information