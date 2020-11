« Cellier Saint Vincent » : le caviste incontournable de Chalon sur Saône.

En période de confinement le magasin fait du drive, du ‘call & collect’, du clic & collect, livraison et expédition à domicile

« Mais rien ne remplacera le fait que nous aimons par dessus tout vous rencontrer! Du vin de copains aux grands noms qui font rêver, la cave abrite des milliers de bouteilles. C’est grâce au vin que nous vivons notre passion de l’échange et du partage ». Ces quelques lignes définissent à elles seules la personnalité de l’équipe et l’identité du lieu.

Pour satisfaire au mieux sa clientèle, le Cellier Saint-Vincent renouvèle sa gamme de vins et spiritueux à hauteur de 10% chaque année. Vins de propriétés de toutes régions côtoient whiskies, rhums, eaux de vie, bières et même jus de fruits. Au Cellier de nombreux millésimes sont disponibles et les vins bios et biodynamiques sont de plus en plus représentés. Avec une gamme de prix allant de 4.70€ à 5000€, tout le monde se fera plaisir et trouvera le cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année ! L’équipe sera également ravie de vous conseiller les meilleurs flacons pour sublimer vos repas festifs.

Autour de Pascal Laville, le propriétaire, c’est toute une équipe dynamique qui vous attend pour vous conseiller sur les meilleurs choix possibles en fonction de vos attentes et de vos demandes !

Le Cellier, c’est aussi différents services toute l’année : livraison gratuite (Chalon et son agglomération), expédition (France, Zone U.E, étranger), chèque-cadeaux, bon dégustation, paquets cadeaux et surtout une fidélité récompensée. Retrouvez régulièrement les bonnes affaires, les coups de cœur ou encore les nouveautés sur le site internet www.celliersaintvincent.fr, qui devient aussi un site de vente en ligne. Chaque quinzaine, une sélection d’articles vous sera proposée à la vente avec un prix remisé au carton.

Pour suivre toute l’actualité du Cellier, retrouvez-les sur Facebook et Instagram.

Cellier Saint Vincent- 14, place Saint-Vincent- 71100 Chalon-sur-Saône – Tél. : 03 85 48 78 25 ouvert du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures 15 et 14 heures à 19 heures 15, le samedi non stop de 9 heures 15 à 19 heures 15 et le dimanche matin de 9 heures à 12 heures 30

« call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou par mail, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer la commande et la régler’.

« clic & collect » : ‘Accès direct sur le site en ligne du magasin’.

(publi-information)