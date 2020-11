Le restaurant « Chez Jules », l’établissement réputé à Chalon-sur-Saône, qui vous propose ses menus traiteurs livrés ou à emporter

Tous les weekends des nouveaux menus traiteurs à découvrir sur le site info-chalon. Alors dépêchez vous de réserver ou de commander !

Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget , proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles. Dans ce restaurant, le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Bienvenue dans ses fourneaux …

Ce restaurant, qui figure sur le guide du routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint-Laurent. Et pour cause, son Chef, Jérôme, a travaillé pendant 6 ans à « La Réale » avec le Chef Gilbert Coulon, 2 ans au restaurant « Le Chatelet » et 15 ans « Chez Jules », avant de reprendre, à son compte, la succession du restaurant.

Dans son chaudron, le Chef, assisté de Justin, mitonnent des petits plats ou des menus traiteurs qui font la réputation de son restaurant :

Burger de foie gras poêlé au miel et au Porto rouge ; champignons de Paris farcis aux escargots de Bourgogne sauce crème ail-persillé ; gambas grillées aux petits légumes façon pot au feu ; croustillant d’époisses avec sa fondue d’oignons blancs et chips de saucisson lyonnais, duo de foie gras et rillettes de canard … en ce qui concerne les entrées.

Sandre rôti aux pleurotes, beurre blanc au Noilly Prat et sa julienne de poireaux frits ; poulet de Bresse aux morilles façon Georges blanc ; pavé de Bœuf « français », jus brun légèrement crémé au poivre vert ; onglet de bœuf grillé (UE) et son jus écrémé au chorizo ; noix de Saint- Jacques, beurre blanc passion et pommes de terre écrasées … pour les plats.

Nougat glacé au coulis de fruits rouges (photographie) ; poire pochée au vin rouge avec sa glace cassis et sa boule financier ; mousse au chocolat au lait et sa ganache de chocolat noir ; miroir passion, ananas poêlés et son coulis de lait de coco … pour les desserts

Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34. Adresse : 9-11, rue de Strasbourg à 71 100 Chalon-sur-Saône.

Publi-information