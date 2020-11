Une battue organisée ce samedi matin à la sortie d'Epervans pour retrouver Christiane

Portée disparue depuis jeudi dernier, la gendarmerie de Saône et Loire a confirmé l'autorisation donnée à l'organisation d'une battue samedi matin.

Pour celles et ceux qui veulent participer, vous êtes priés de vous rendre à la sortie d'Epervans au niveau du radar automatique samedi matin pour un départ vers 9H30. La famille sera sur place. Vous devez vous munir de votre gilet jaune, de l'attestation dérogatoire précisant "personne vulnérable et valable toute la journée". Le respect des gestes barrières est essentiel sur place. La famille remercie d'ores et déjà celles et ceux qui se joigneront aux recherches.