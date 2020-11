Pour l’ASL tennis de table, retour sur les derniers matchs à domicile avant le confinement.

Pour cette 3ème journée, 2 équipes engagées pour ASL avec la R3 qui s’incline et la D1 qui remporte une belle victoire.

Compte rendu de cette 3ème journée de championnat communiqué par Jacques Brulé

R3 : recevant UPCV 4, le Creusot

Les Châtenoyens s’attendaient à une rencontre difficile et elle le fut.

Défaite sans rougir 5/9 malgré 2 belles performances d’Anthony Mugnier 970pts sur deux joueurs Creusotins à 116 et 1189pts. Avec 3 belles perdues sur 5, un possible match nul n’aurait pas été un holdup. Frédéric Gueugneaud 2 victoires tout comme Anthony Mugnier, alors que Régis Ravel-Chapuis complètement à côté 1 seule victoire, Théo Chambelland s’incline à 3 reprises mais avec 2 défaites en 5 sets dont une en double associé à Anthony.

Toutes les compétitions sont annulées suite au Covid 19, aucune vision pour le reste de la saison.

D1 : recevant le Breuil 2 un des ogres de la poule,

Les Châtenoyens pensaient au mieux limiter la casse. Que Nenni ! Les 2 premières rencontres remportées par Daniel Cuche et Stéphane Thévenot 884pts, face à Dominique Badaut 1206pts, joueur au picot redoutable, mis un coup au moral des visiteurs. Châtenoy aligne ensuite 3 victoires menant 5/0. La machine est en route et les locaux enchainent les victoires ne laissant que 4 points à leurs adversaires et remportant 4 belles sur 5. Score final 14/04.

Daniel Cuche 3 victoires + double associé à Bastien Ferrando 4 victoires, Stéphane Thévenot 1 victoire + double associé à Bruno Ferrando 4 victoires. A noter les 3 belles performances de Bruno, les 2 de Daniel, et surtout celle de Stéphane, alors que Bastien enchaine un nouveau sans faute.

Comme pour la Régionale aucune idée de date de reprise du championnat.

D3C : Exempte l’équipe était au repos.

C.Cléaux