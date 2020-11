A Chalon-sur-Saône, du 42 au 56, les femmes sont mises en valeur à la boutique « Framboise »

En cette période de confinement le magasin fait du ‘call & collect’, du ‘clic & collect’, ainsi que de la livraison!

Des marques spécialisées, chics et tendances, pour faire de vous « La Femme ». Lors de vos balades en ville à Chalon sur Saône, arrêtez-vous à la Boutique FRAMBOISE, la jolie boutique dédiée aux femmes rondes depuis plus de 10 ans. Dans son magasin, Carole Fortéa a choisi de proposer aux femmes rondes de très belles marques imaginées spécialement pour elles, alliant confort et modernité.

«FRAMBOISE » est une boutique chaleureuse spécialisée dans le prêt-à-porter grandes tailles femme où Carole accueille et conseille ses clientes dans un lieu où l’on peut en toute tranquillité, essayer des tenues au gré de ses envies.

Une destination à l’ambiance cosy, teintée d’élégance pour les femmes rondes de tout âge, qui aiment s’habiller avec style. Vous y découvrirez les marques G! Ozé, Masai, Persona By Marina Rinaldi, Alembika, Vetono, et bien d’autres dans des styles différents mais toujours adaptés à votre morphologie et créées pour mettre en valeur vos formes.

Pour compléter votre tenue Framboise a pensé à vous en proposant divers accessoires, bijoux, sacs, écharpes mais aussi des collants hyper confortables de couleur ou fantaisie. Vous y trouverez toujours l’accessoire que vous désirez tant.

Allez vite découvrir la collection automne/hiver qui est haute en couleur accessible également sur le site https://www.shop-framboise.com , Cliquez et commandez, vous serez livrées chez vous !

Pendant la période de confinement, vous bénéficiez de 3 modes de livraison : par voie postale (3 à 5 jours), click and collect à la boutique sur rendez-vous téléphonique, livraison à domicile pour les résidents de Chalon sur Saône et sa petite couronne.

Boutique « Framboise » 57 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h Tel : 03 85 93 30 96 (toutefois les horaires peuvent changer en fonction des événements liés à la crise sanitaire).

« call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou par mail, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer la commande et la régler’.

« clic & collect » : ‘Accès direct sur le site en ligne du magasin’.

Publi-information