Covid-19 : le préfet de Saône-et-Loire et le maire de Mâcon témoignent leur soutien aux soignants

ulien Charles, préfet de Saône-et-Loire, Jean-Patrick Courtois, Maire de Mâcon et président du conseil de surveillance de l’hôpital, et Cédric Laperteaux, délégué départemental de l’agence régionale de santé, se sont rendus ce jeudi 5 novembre matin au service des urgences et de réanimation du centre hospitalier de Mâcon où l’afflux de patients place les équipes soignantes sous forte tension.

Au 3 novembre, 63 personnes sont hospitalisées dont 12 sont en réanimation. L’hôpital travaille en étroite coopération avec les autres établissements hospitaliers du groupement hospitalier territorial (GHT) sud. Des patients de l’hôpital ont également été transférés à la clinique de Mâcon ainsi que dans d’autres établissements de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Le préfet de Saône-et-Loire et le maire de Mâcon ont souhaité apporter leur soutien aux personnels de santé de l’établissement mobilisés au quotidien, et au-delà, à tous les soignants en première ligne face au coronavirus, et les remercier pour leur engagement sans faille.

« Nous leur devons de respecter strictement le confinement et les gestes barrières, pour nous protéger et pour les protéger. Il est souhaité que le confinement, s’il est appliqué par tous avec rigueur, produise ses premiers effets sur les flux d’arrivée en hospitalisation dans une dizaine de jours. Notre discipline collective et notre civisme sont donc nos meilleures armes contre le virus. C’est tous ensemble que nous y parviendrons » indique le préfet de Saône-et-Loire.