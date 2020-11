Attention, l'Avenue de Paris est bouclée ce matin

Evitez le secteur ce matin !

Depuis 7h ce matin, l'Avenue de Paris est bouclée à la circulation entre l'Avenue de l'Aubépin et la rocade. Vous êtes priés d'éviter le secteur... Plus d'infos plus tard ce matin. Malgré le confinement, la circulation est relativement dense dans le secteur, compliquant quelque peu la situation. Une situation qui devrait durer une bonne partie de la matinée.

