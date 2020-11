Trois syndicats enseignants appellent à la grève le 10 novembre

Communiqué du SNFOLC Dijon du 6 novembre 2020 :



Contre l'impréparation, la désorganisation et le mépris du ministre Blanquer, une seule réponse :





Toutes et tous en grève le mardi 10 novembre !



Rassemblement devant la DSDEN à 14 h



Devant l'urgence de la situation, nous appelons tous les personnels, à se réunir dans leurs écoles à se mobiliser massivement pour faire entendre nos revendications et exiger :

- de vraies mesures de protection (masques FFP2, tests, gel, médecine de prévention, médecine scolaire, prise en compte des personnels vulnérables...),

- le respect de nos droits et de nos statuts (notamment sur la protection),

- la création des postes statutaires et le recrutement massif sur liste complémentaire pour alléger les effectifs,

- le recrutement des personnels de vie scolaire, d'AESH,

- la suppression du jour de carence et la reconnaissance de la COVID comme maladie professionnelle,

- l'aménagement des programmes scolaires,

- un nouveau calendrier du bac qui annule les E3C et qui rétablit des épreuves terminales, nationales, anonymes et ponctuelles.