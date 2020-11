Un fidèle d'info-chalon.com s'interroge, " à Chalon-sur-Saône, le vaccin existerait-il pour les voyageurs des transports en commun ?"

Un fidèle lecteur d'info-chalon.com a souhaité nous faire part de son étonnement et interrogation...

"Alors que l’on nous prédit le pic de la 2ème vague et qu’il nous faut respecter les règles sanitaires (port du masque, distanciation sociale etc.) et éviter les lieux confinés, comment ne pas être choqués de voir les bus bondés, sans aucune règlementation imposée aux passagers, sauf à part le port du masque.

A t’on plus de chance d’attraper le virus chez un petit commerçant qui prend toutes les mesures nécessaires, ou en faisant du sport… que se déplacer en bus où le lieu est confiné, de surcroit bondé et dont certains voyageurs portent le masque sous le menton ?"