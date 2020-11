11 novembre 2020, la Mémoire doit être préservée pour assurer la Liberté

Se souvenir de ceux qui sont morts pour notre Liberté en ce jour de Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 et du 100e Anniversaire du choix du Soldat Inconnu.

Confinement oblige, les participants souvent très nombreux pour cette commémoration du 11 Novembre 1918, se sont retrouvés entre un certain nombre de Conseillers Municipaux toutes tendances confondues

Il a appartenu au Maire, Vincent Bergeret et à Madame le Sénateur de Saône et Loire, Marie Mercier, de déposer leurs gerbes respectives au Monument aux Morts, puis de se recueillir à la Mémoire des Combattants de cette Guerre de 1914 - 1918, ainsi que pour ceux de toutes les guerres et des opérations extérieures, dont la France s’est engagée pour défendre la Liberté, pour défendre notre Liberté, ce mot que l’on entend souvent prononcer en cette période parfois à contre sens de notre Histoire nationale.

Derrière cette Liberté il y a un devoir de Mémoire. La Mémoire en ce 100e Anniversaire du choix par Auguste Thin, le plus jeune soldat du 132e RI de Verdun, âgé de 21 ans en 1920, choisi pour déposer un bouquet d’oeillets sur l’un des six cercueils afin de désigner pour l’éternité ce Soldat Inconnu mort pour la France dans la bataille de Verdun entre autres, Soldat Inconnu qui repose sous l’Arc de Triomphe de Paris, dont la flamme brule en permanence sur sa sépulture.

Mémoire et Honneur également à un écrivain, combattant de 14 - 18, le Nivernais de Decize Maurice Genevois, l’auteur de « Tous ceux de 14 », dont les cendres rejoindront en ce jour du 11 Novembre 2020, les grands hommes et les grandes femmes sous la voute subliminale du Panthéon. Un geste républicain en direction de ces Morts pour la France au cours cette Grande Guerre.

Instant de partage, pour les participants à cette Commémoration, en écoutant la lecture de la lettre de la Ministre des Armées Florence Parly rappelant l’importance de ce devoir de mémoire. Puis un instant de recueillement pour les 20 soldats français, engagés en Afrique au sein de l’opération Barkhane, nommément désignés et Morts pour la France en combattant le terrorisme au nom de cette Liberté.

JC Reynaud