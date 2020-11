Le Bourgogne Restaurant Chalon/Saône : le menu à emporter de la semaine est à 20€, il est à réserver 24h à l’avance !

Chaque semaine, Le Bourgogne Restaurant vous proposera son menu à emporter au prix de 20€ TTC



Voici le menu en vigueur du lundi 9 au dimanche 15 novembre 2020

Pensez de passer votre commande 24h à l’avance au 03 85 48 89 18

Les retraits pour le midi se font entre 11h et 12h15

Les retrait pour le soir se font entre 18 et 19h

Livraison possible.





