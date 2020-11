Lorsque la droite pointe "l'amateurisme" de la Présidente du Conseil Régional... Nathalie Leblanc pointe l'amateurisme de Gilles Platret localement

A Chalon, nous ne comptons plus le nombre de conseils municipaux ou communautaires déplacés sans aucune raison...C'est d'ailleurs le cas du prochain conseil communautaire du mois de décembre.

MM Platret et Martin sont incapables de nous fournir un calendrier semestriel de nos réunions statutaires, ce qui démontre leur manque complet d'anticipation et leur mépris des élus et des services contraints de se plier à leur bon vouloir.