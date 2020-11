Découvrez la collection de sacs d’un artisan créateur au magasin ‘Créa-Avenir’

Le clin d’œil info-chalon

Situé 8 rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône, le magasin ‘Créa-Avenir’ (09 50 31 82 94), est la référence du concept store typiquement famille. En cette période de confinement le magasin fait du drive, du ‘call & collect’ et livraison et expédition à domicile. Décorations, coin aucun déchet, jeux, accessoires, cadeaux … petits et grands seront comblés ! Le magasin est un concept store pour les familles qui propose un environnement responsable dans l’univers des bébés, des enfants et des adultes. Divers décorations feront rêver petits et grands par une grande diversité d’articles made in France, dont certains viennent d’artisans créateurs qui sont originaires de Chalon-sur-Saône !

Cette boutique bien agencée vous propose De nombreux sacs et pochettes de tailles et de formes différentes de fabrication artisanale française, Made in Provence. La créatrice de la marque Klak Art conçoit elle-même ses patrons et décline ses modèles pour tous les goûts. Elle propose des créations à partir d'assemblages de matières et de couleurs différentes selon ses inspirations du moment. Modèles uniques ou en toutes petites séries 100 % "fait-main". Une idée cadeau qui plaira à tous les coups aux dames comme aux demoiselles pour Noël.

Sont à découvrir également, Les carafes et Pichets à boissons design ou pur objet déco, La Carafe peut se glisser dans tous les décors. La grande variété de couleurs vous permettra forcément de trouver celle qu'il vous faut ! Stable, légère et très facile à manier, elle est intemporelle et peut contenir 1,3 litre. En plus, elle passe au lave-vaisselle et au micro-onde, recyclable et sans BPA, La Carafe est 100% fabriquée en France. Retrouvez les coloris tout juste reçus pour vos tables de Noël : Argenté, Rouge ou Doré.

