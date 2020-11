Masque obligatoire dans les écoles, la mairie de Châtenoy-le-Royal apporte sa contribution.

800 masques distribués aux élèves, à partir de 6 ans, dans les trois écoles primaires de la commune

Afin de limiter la propagation de la Covid 19 et maintenir l’enseignement dans les écoles, le port du masque pour les élèves dès l’âge de 6 ans est obligatoire. C’est une source de dépense importante pour certaines familles en cette période difficile lorsque l’on sait le coût d’un masque pour enfant.

Ce vendredi après-midi, Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal accompagné des adjoints Marie-Thérèse Boissot et Roland Bertin, s’est rendu dans les trois écoles primaires de la commune pour remettre aux directeurs et directrices des masques destinés aux élèves âgés de 6 ans et plus.

Les enseignants distribueront à chaque élève une enveloppe contenant deux masques lavables en tissu offerts par la ville de Châtenoy-le-Royal et une carte rappelant l’obligation de le porter à l’école.

Ces masques ont été fabriqués en France et sont adaptés à la morphologie des enfants, ils viennent en complément de ceux fournis par l’éducation nationale.

Pour la municipalité, cela représente 1800 € d’investissement pour protéger les élèves et par voie de conséquence les personnes qui les côtoient.

C.Cléaux