Marché de Châtenoy-le-Royal, achetons local

Contrairement au premier confinement, les commerçants de produits alimentaires sont présents sur la place du marché cœur de notre commune

Tous les mercredis matin, les commerçants ambulants et producteurs installent leurs bancs sur la place côté rue Hector Berlioz et proposent à la vente les produits dits de première nécessité. Effectivement les marchands de vêtements, rempailleurs de chaises, vendeurs de matelas et autres ne peuvent pas être présents en cette période de confinement.

Danielle Petit et ses fromages, Jean-Michel Belfy, boucherie chevaline, sont fidèles à ce marché depuis de nombreuses années.

̏Culture Nature˝ producteur sur la commune et ̏Le marché de Bernard˝, produits bio et culture raisonnée, pratiquent le circuit court de fruits et légumes.

Pierre Jacquin, de l’association ̏ une autre économie pour une autre terre˝, est producteur de miel.

Tous les samedis matin, quatre commerçants sont présents sur cette même place, avec Danielle Petit et ses fromages, ̏Culture Nature˝ fruits et légumes, ̏Ohquat’saisons˝ fruits et légumes et Serge Agresti, Poissonnerie des marchés.

Des artisans commerçants présents tout au long de l’année pour vous servir et perpétuer le bien manger à la française avec de bons produits.

C.Cléaux