En Bourgogne-Franche Comté, l'INSEE note une accélération de la mortalité

Entre le 1er septembre et le 2 novembre 2020, 5 276 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrés en Bourgogne-Franche-Comté à la date du 13 novembre, soit 8,2 % de plus qu’en 2019 et 9,5 % de plus qu’en 2018. Cette évolution est toutefois encore provisoire et sera révisée à la hausse dans les prochaines semaines.Ainsi sur la période allant du 1er septembre au 26 octobre, le nombre de décès, qui était de 4 573 lors de la diffusion du 6 novembre, est revu à la hausse pour s’établir à 4 621 à la date du 13 novembre, soit une révision de + 1,0 %. La hausse, qui était initialement estimée à + 6,0 % comparativement à la même période de 2019, est révisée à + 7,1 %.L’essentiel de la révision provient des décès survenus durant la semaine du 20 au 26 octobre et dont l'avis de décès transmis par les mairies nous est parvenu après le 6 novembre. Le nombre de décès a ainsi été révisé de + 6,4 % pour cette seule semaine.Cette hausse des décès depuis la rentrée reste néanmoins inférieure à celle mesurée en France (+ 9,9 %). Le nombre de décès est désormais supérieur à celui mesuré sur la même période en 2018 ou 2019 dans toutes les régions de France hormis la Réunion. L’augmentation par rapport à 2019 est la plus importante en Auvergne-Rhône-Alpes (+ 20 %), suivie de Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 15 %). Elle est de l’ordre de 12 % à 13 % en Occitanie, Île-de-France et Hauts-de-France.Elle est comprise entre 6 % et 10 % en Corse, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et Nouvelle-Aquitaine) et entre 1 % et 4 % en Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Grand Est.En Bourgogne-Franche-Comté, quatre départements enregistrent depuis la rentrée une hausse des décès par rapport à la même période de 2019 supérieure à 10 % : la Côte-d’Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire et le Territoire de Belfort. Cette hausse est plus modérée dans le Jura, la Haute-Saône.Dans le Doubs, Le nombre de décès est comparable à l’année précédente. Enfin, l’Yonne est le seul département qui se caractérise par une baisse du nombre de décès par rapport à 2019.Alors que le mois de septembre s'est caractérisé par moins de décès parmi les personnes âgées de 85 ans ou plus par rapport à l'année précédente, la tendance s'est inversée en octobre. Ainsi, entre le 27 octobre et le 2 novembre, cette classe d'âge enregistre plus de 340 décès (+ 16 %) pour la deuxième semaine consécutive. Un niveau atteint pour la première fois depuis la crise sanitaire du printemps dernier.En baisse durant le confinement de mars-avril puis durant l'été par rapport à 2019, le nombre de décès est en hausse depuis la rentrée chez les moins de 50 ans (+ 6 %). Cependant ils ne représentent que 4 % du total des décès toutes classes d'âge confondues. Le nombre de décès augmente de 6 % pour les personnes âgées de 50 à 64 ans, de 11 % chez les 65-74 ans et de 13 % chez les 75-84 ans.Tous âges confondus, le nombre de décès augmente sur la période par rapport à 2019 de manière identique, tant chez les hommes que chez les femmes (+ 8 %).