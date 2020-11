PLAINTE DU MAIRE DE DIJON vis à vis de Gilles Platret - Le maire de Chalon menace en retour

Communiqué de presse de Gilles Platret - maire de Chalon sur Saône

« La manœuvre grossière de diversion de Monsieur Rebsamen n’arrêtera pas la vérité sur l’action des Frères Musulmans à Dijon »



Monsieur Rebsamen semble particulièrement gêné par les révélations des journalistes de GlobalGeoNews (dans leur article de vendredi dernier), sur son ami Mohamed Ateb, imam dijonnais dont nous savons désormais qu’il est très proche des Frères Musulmans, confrérie qui constitue la matrice idéologique du djihadisme contemporain.



Dans cette enquête particulièrement fouillée, menée par de grands reporters connaissant par cœur leur sujet pour avoir été depuis bien des années sur le terrain, en France, au Proche-Orient et ailleurs dans le monde, les révélations sont très inquiétantes sur la mainmise grandissante des Frères Musulmans en Bourgogne en général et à Dijon en particulier.



Or, au lieu de nous expliquer pourquoi il a maintenu depuis toutes ces dernières années des relations aussi démonstratives avec cet imam qui appartient à une confrérie qui s’est donné pour but d’instaurer la charia en France, Monsieur Rebsamen tente une manœuvre grossière de diversion en se déclarant désireux de porter plainte contre moi.



Sur quel motif ? Avoir dit la vérité sur la base des informations que beaucoup détenaient et qui ont été totalement confirmées par une enquête journaliste en tout point irréprochable ?



A-t-on bien conscience qu’en évoquant les Frères Musulmans, nous parlons d’une confrérie qui appartient à une nébuleuse islamo-terroriste ?



Le sujet est trop grave pour être enterré par la gesticulation du maire de Dijon, si tant est que la plainte soit effectivement déposée (1re condition) et surtout qu’elle soit considérée comme recevable par le procureur de la République (2e condition).



Si tel devait être le cas, je ferai citer à ce procès les protagonistes qui détiennent la vérité sur cette affaire. Et alors, le procès changera de nature : cela deviendra celui des liens de Monsieur Rebsamen avec le représentant dijonnais des Frères Musulmans.