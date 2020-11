Une semaine pour s'informer sur la création d'entreprise en Bourgogne-Franche Comté

Ateliers en ligne ou conseils personnalisés en présentiel, tout est mis en œuvre pour permettre aux participants de composer leur programme en fonction de leurs besoins, en limitant les rassemblements. A travers les accompagnements et les témoignages, le but est de partager de l’information, de renforcer les compétences et de dissiper les idées reçues sur la démarche entrepreneuriale et sur le métier de chef d’entreprise.Au programme- Des ateliers : 30 ateliers en ligne aborderont tous les aspects de la création-reprise, sur des formats courts (maxi 1 heure), avec l’intervention de professionnels reconnus dans leur domaine.- Des experts à votre écoute : en 1/2h, le créateur pose des questions à un groupe d’experts (avocat, comptable, conseiller bancaire...) et peut bénéficier ainsi de conseils personnalisés sur les difficultés à éviter ou au contraire les points forts à développer. Ces rencontres auront lieu en présentiel dans les différents sites en Bourgogne Franche-Comté.- 15 minutes pour convaincre : durant 15 minutes, le participant défend son projet devant un jury de professionnels de la création et tente de convaincre de la pertinence et de la solidité de son projet. Le vainqueur remportera le prix de l’entrepreneuriat.Avec la présence des conseillers des Chambres consulaires et celle de très nombreux partenaires (Pôle emploi, experts-comptables, avocats, notaires, banques, assurances, URSSAF, services fiscaux...), l’événement est une mine de solutions et de contacts pour les personnes qui ont besoin de conseils, d’accompagnement, de financement, d’information...Pour participer, inscrivez-vous !Les participants sont invités à s’inscrire sur le site internet www.creation-entreprise-bfc.fr afin de pouvoir suivre les ateliers de leur choix, prendre des RDV avec des experts et bénéficier d’un maximum d’informations essentielles à la création-reprise entreprise et au développement de jeunes entreprises.Toute l’information sur le programme, les dates et les horaires sur :