Choyer le système informatique d’un professionnel, c’est la raison d’être de « NEX Informatique »

Un bel anniversaire en perspective : en janvier, la société « NEX Informatique », implantée à Chalon, soufflera ses 15 bougies. Alexis Ponard et son équipe d’experts accompagnent tous les professionnels dans la maintenance informatique, la protection, l’amélioration et l’évolution de leur système informatique.

NEX Informatique travaille exclusivement pour les professionnels : PME/PMI, TPE, collectivités locales, artisans, commerçants, professions libérales… Tous connectés, tous équipés d’un système informatique qui rend bien des services si, et seulement si, on le bichonne…

C’est là qu’intervient l’équipe d’Alexis Ponard dont le slogan est : « Reposez-vous sur nous ! »

Da A à Z : une équipe réactive

Fourniture de PC, serveurs, pare-feu, sécurité des données, tout le réseau est chouchouté par l’équipe d’Alexis Ponard. La partie Web, c’est aussi dans leurs cordes : création de sites, hébergement, stratégie pour un référencement optimal, création graphique, logos… Impossible de rendre compte ici de la globalité des services que propose la société chalonnaise, nous vous renvoyons à leur site, ici.

Mais, sans entrer dans les subtilités de l’informatique, Alexis Ponard peut nous éclairer sur quelques points essentiels.



Un bon site, quels conseils ?

« Bien sûr, votre site doit être visible, on parle alors de référencement naturel. Quand vous faites une recherche sur Google, il doit figurer en 1re page. Quasiment personne ne va au-delà. Il existe des astuces pour assurer cette visibilité. Mais ça ne s’arrête pas là : les internautes veulent des réponses immédiates, sinon il zappe sur un autre. Pour que votre site retienne son attention, il doit être attractif et clair. L’accroche, c’est la page d’accueil, elle requiert toute notre attention : graphisme de qualité, contenu rédigé dans une langue claire et efficace, client ciblé, mots-clés… Nous analysons donc également le positionnement des concurrents. Un bon site doit se différencier des autres. »



Un travail d’équipe sur mesure

« Nous travaillons principalement avec des clients sur le local, hormis quelques clients sur Paris, grâce au bouche-à-oreille. Nos atouts principaux sont le sur mesure et la réactivité de notre équipe de techniciens experts certifiés. Quand on crée un site, c’est pour le client : on peut assurer le suivi de gestion du site, mais, si le client veut prendre son autonomie, il peut le faire à tout moment. Il garde la main pour le faire évoluer, ajouter une galerie de photos, etc. ».

En cette période de confinement, chacun doit s’adapter et le travail se fait souvent depuis chez soi, derrière son écran. « Nous avons en effet beaucoup de demandes de la part de sociétés qui veulent adapter leur système informatique au télétravail. Nous pouvons y répondre avec un maximum de réactivité. C’est un gage de satisfaction pour la clientèle. »

