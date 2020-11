Salon « Vins et Saveurs » de Chalon-sur-Saône annulé : Découvrez le Drive vigneron !

Ils ont besoin de vous, de votre soutien, venez nombreux !

Pour les vignerons et producteurs de produits de bouche, l'année 2020 se poursuit de manière bien chaotique : pas de portes ouvertes, pas ou très peu de marchés de Noël... Et le salon Vins et Saveurs de Chalon annulé... Economiquement, la baisse des ventes impacte les entreprises et les met en difficulté. Plusieurs producteurs qui ont l'habitude de se retrouver et de vous retrouver lors de cet événement chalonnais vous proposent une solution pour vous ravitailler en vins, escargots et glaces !

Les 21 et 22 novembre prochain, de 10h à 18h (au domaine Les Champs de Thémis, rue des Dames à Bouzeron - fléchage dans le village) découvrez un drive vigneron. Seront donc présents pour vous proposer leurs produits :

- Les Champs de Thémis : Vins biologiques en appellation Bouzeron, Mercurey Rouge et Bourgogne Côte Chalonnaise (blanc et rouge) ; Plus d'infos ici : https://www.facebook.com/Les-Champs-de-Th%C3%A9mis-Xavier-Moissenet-vigneron-1483207628575347

- les Champagne Déchelle : Un domaine familial, des champagnes soignés par des récoltants manipulants, des cuvées élaborées avec soin ! Plus d'infos ici : https://www.champagnehenridechelle.com/

- le Chateau Petit Guillot : Fabien est installé sur une petite exploitation en Côtes de Bordeaux, en agriculture bio lui aussi. Ses cuvées ont de la personnalité : des vins fruités, gourmands, de plaisir ! Plus d'infos ici : http://chateaupetitguillot.fr/

- le Domaine Kress-Bleger : Venus d'Alsace pour vous proposer des vins de fêtes, adaptés à toutes les occasions et à toutes vos envies ! Plus d'infos ici : https://www.facebook.com/kressbleger

- L'Escarg'Aujoux : Sylvain élève des escargots à Etrigny et transforme ses bêtes à cornes sur son exploitation, pour votre plus grand plaisir ! Des escargots "prêts à manger" ou à assaisonner selon votre goût, il y a tout ce qu'il faut pour accompagner vos bouteilles de Bouzeron ! Plus d'infos ici : http://www.escargaujoux.com/

- Le Jardinier Glacier - Sorbiop : Sylvie vous propose (samedi uniquement) ses glaces, sorbets, bûches glacées... en bio également ! A retirer sur place ou à commander pour les fêtes ! Plus di'nfos ici : https://app.cagette.net/sorbiop-lejardinierglacier

Bref, Bourgogne, Bordeaux, Champagne et Alsace réunis pour votre plus grand plaisir et en toute amitié !

Le Drive Vigneron comment ca marche ? Pour vous permettre de faire vos achats en toute sécurité, quelques règles à respecter ! Vous consultez les tarifs des producteurs présents (envoi sur simple demande à [email protected] – 06.80.28.79.96) ; vous envoyez aux producteurs par mail, par téléphone… pour qu'ils la préparent à l'avance ; - si possible, vous leur indiquez le jour et l'horaire approximatif où vous souhaitez récupérer vos commandes. Si vous n'êtes pas disponibles pendant ces 2 jours, pas de panique, vous pourrez récupérer vos produits ultérieurement au domaine à Bouzeron, ou bien, ils vous les livreront !

- le Jour J : vous vous munissez de votre attestation de déplacement en cochant la case 2 (achats ou retrait de commande) ; la vente au Domaine faisant partie des commerces autorisés. Vous avez tout à fait le droit de vous rendre à Bouzeron pour acheter ou retirer vos commandes ! A votre arrivée au Domaine, dans le strict respect des gestes barrière (port du masque obligatoire), vous récupérez vos vins, vos glaces et vos escargots, vous réglez chaque producteur qui vous servira avec un large sourire derrière son masque ! (privilégiez les règlements par chèque ou carte bancaire)

Le mot des producteurs : « Nous sommes très déçus de devoir "limiter les interactions" avec vous... Le coeur de notre métier, ce qui nous fait avancer et nous motive, ce sont les dégustations partagées avec vous. Mais malheureusement, cette année, nous devons nous adapter, faire au mieux (ou au moins pire...) pour pouvoir vous servir au mieux, assurer la survie de nos entreprises et vous retrouver au plus vite dans de meilleures conditions ! Nous espérons vous voir nombreux ! »

Toutes les infos sur le DRIVE VIGNERON sont reprises sur l'événement facebook dédié : https://www.facebook.com/events/748549812415203

