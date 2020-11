Le Préfet de Saône et Loire, Julien Charles a répondu aux questions des conseillers départementaux

Le Préfet de Saône-et-Loire a fait un long discours avant de répondre aux questions sur de nombreux sujets, dont certains étaient beaucoup trop nationaux et pas assez locaux. Mais il s'est astreint à cet exercice très particulier et annuel. On peut retenir qu'il a annoncé des tests antigéniques dans des écoles prochainement.