VIOLENCES URBAINES CHALON / MACON - La réaction du député Gauvain

Tout mon soutien aux pompiers et forces de l'ordre qui ont été lâchement pris à partie cette nuit à Chalon. Ces faits, comme ceux intervenus à Mâcon et Montceau ces derniers jours, sont inadmissibles.

Les coupables doivent être poursuivis et lourdement condamnés. Nos pompiers et policiers doivent être protégés. Force doit rester à la loi.

Raphaël Gauvain

Député de Saône-et-Loire

5ème circonscription