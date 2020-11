VIOLENCES URBAINES A CHALON - Pour Cultivons Chalon, "les réponses ne peuvent être simplistes et démagogiques."

Communiqué Cultivons Chalon

24 novembre 2020

Le quartier des Prés-Saint-Jean est en proie actuellement à des actes de violences urbaines.

Cultivons Chalon apporte tout son soutien aux habitants de ce quartier ainsi qu’aux pompiers et forces de l’ordre atteints par des tirs de mortier alors qu’ils venaient éteindre des incendies et rétablir le calme.

Ces violences urbaines sont intolérables.

Elles accroissent les tensions, les peurs et la colère de nos concitoyens dans un quartier par ailleurs délaissé par les pouvoirs publics, tant locaux que nationaux.

Nous espérons que les auteurs de ces faits seront appréhendés et traduits devant les tribunaux.

Il est plus que temps d’agir avec vigueur et détermination pour rétablir la paix civile et sociale. Les réponses ne peuvent être simplistes et démagogiques. Elles sont plurielles et doivent reposer sur la répression mais également, et de manière forte, sur la réinsertion des délinquants, la prévention, l’éducation et le tissu associatif. Les maisons de quartiers doivent retrouver les moyens nécessaires pour accompagner les habitants dans leurs projets d’insertion sociale et professionnelle.

C’est ainsi que nous reconstruirons ce qui fait société pour que chacune et chacun vive en sécurité dans tous les quartiers chalonnais avec des perspectives d’avenir.

Nathalie Leblanc

Sébastien Lagoutte

Francine Chopard

Cultivons Chalon