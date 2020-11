Pour un monde plus solidaire

Le magasin "Boulanger" apporte son soutien aux restaurants à travers une belle opération qui vise à « Agir pour les restos ».

Comment ça marche ?

Pour tout achat, chez Boulanger, d'un produit français d'une valeur minimum de 50 €, recevez une invitation de 15 € à 90 € à dépenser au restaurant de votre choix.

Ensemble on peut vraiment changer les choses et s’inventer un monde + solidaire et + humain.

L’équipe de Au Bureau, en attente de la reprise de son activité, adresse un grand merci à François Bon et au magasin BOULANGER pour cet élan solidaire, à l’occasion de l’opération #agirpourlesrestos !

