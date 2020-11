Dans ce contexte particulier, les structures de l’ESS se sont fortement mobilisées notamment durant le confinement. Leurs missions ont pu être maintenues afin de garantir le lien social et les solidarités locales auprès des plus fragiles (aide à domicile, livraison de repas...). Les entreprises d’insertion ont également su se diversifier et innover en trouvant de nouvelles activités comme la fabrication de masques alternatifs.

Le concours régional de l’ESS est l’occasion de découvrir toute la richesse locale des projets de ces entreprises d’un autre genre, nombreuses cette année à présenter leurs activités « habituelles » et leurs « adaptations COVID ». Parmi les 42 candidatures en lice, cinq lauréats ont été mis à l’honneur et récompensés par la Région.

LES LAURÉATS :

Acroballe Circus (58) – 4 000 euros

Cette association d'éducation populaire, créée en 2005, porte la seule école de cirque installée dans la Nièvre. Elle a pour mission de participer au développement corporel, psychique, psychologique et artistique des enfants, jeunes et adultes - y compris en situation de handicap - grâce aux arts du cirque. Des ateliers hebdomadaires et ponctuels sont proposés et de nouvelles disciplines circassiennes sont en cours de développement. L'association souhaite désormais se doter d'un chapiteau-école pour ses cours et ses spectacles. Un budget participatif est prévu à cet effet. http://ecoledecirque-acroballecircus.over-blog.com

Association La Furieuse (25) – 4 000 euros

Depuis 2018, l'association "La Furieuse" promeut l'éducation populaire, la culture, la citoyenneté et le lien social au sein du café-restaurant solidaire et culturel Le Pixel à Besançon. Le restaurant solidaire a rapidement trouvé sa clientèle, avec ses produits locaux et sa tarification solidaire. Les bénévoles organisent des événements culturels et d'éducation populaire, gratuits et ouverts à tous, en lien avec les associations locales.