Un arboretum aux Alouettes porté par le Lions Club et la commune de Saint-Rémy

Les huit Lions Club du secteur se sont associés à cette opération en vue de constituer un arboretum.

Sur proposition de Jean-Claude Bos, Président de zone du Lions Club, l'Arboretum de Saint-Rémy a commencé à voir le jour sur la zone des Alouettes, au coeur d'un espace de 7000 m2 sur lequel la municipalité de Saint-Rémy entend multiplier les efforts. Une vingtaine d'arbres offerts par les Lions Club a été plantée bénévolement par les 1ere Bac Pro en aménagement paysager du CFA de Saint-Marcel. Une action financée par les 4000 euros mobilisés par les Lions Club avec l'idée de "proposer que des essences différentes et resistantes à la sécheresse". Le démarrage d'un "espace alternatif et durable" pour Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy, avec l'objectif "d'embellir les espaces, améliorer la biodiversité, lutter contre la pollution, absorber bruits et odeurs, réguler l'écoulement des eaux pluviales..."

La motivation était bien au rendez-vous pour toute cette jeunesse, alors que les conditions sanitaires du moment ont quelque peu bouleversé l'organisation, prévue initialement au printemps, avec le soutien de la SEGPA du Collège de Saint-Rémy.

L'arboretum sera officiellement inauguré dès lors que la situation sanitaire sera apaisée, et devrait prendre le nom d'une figure bien connue sur le Chalonnais et à Saint-Rémy particulièrement.

L.G