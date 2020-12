Retour sur l'Assemblée générale de l'Espace PaMa en visioconférence

Vendredi soir, se tenait l'Assemblée générale de l'Espace PaMa, , association membre de la Fédération Française des usagers de la bicyclette (FUB). Distanciation physique oblige, l'AG se tenait en visioconférence. Plus de détails avec Info Chalon.

Le vendredi 27 novembre, de 18 heures à 20 heures, les membres de l'Espace PaMa (PArtage & Mobilités Actives) ont organisé leur assemblée générale annuelle.



Étant donné le contexte sanitaire, l'association de service, membre de la Fédération Française des usagers de la bicyclette (FUB), a organisé cette AG par visioconférence.



Le trésorier de l'association, Frédéric Guiraud, a ouvert la séance en remerciant les personnes présentes qui se sont connectées pour assister à cette présentation particulière.



10 personnes étaient présentes à cette visioconférence. Parmi elles, citons entre autres, le président de l'Espace PaMa, Joël Sick, la conseillère régionale et municipale (Socialistes), Nathalie Leblanc, et Judith Un, chez qui nous étions pour les besoins de cet article.



«L'association existe depuis 5 ans et nous pouvons nous féliciter d'une activité soutenue et en net développement en 2019», rappelle le trésorier.



Comme l'indique ce dernier, l'Espace PaMa reçoit pour mener ses actions à bien, des subventions du Grand Chalon, de la Région Bourgogne-Franche Comté et de l'État.



Parmi les actions principales de l'année 2019-2020, Judith est revenu sur les activitiés en direction du public payantes avec ou sans supports des bénévoles et des financeurs, notamment celles qui étaient subventionnées dans le cadre de la politique de la Ville en direction des quartiers prioritaires de Chalon-sur-Saône (Aubépins, Stade-Fontaine aux Loups et Près Saint-Jean), parmi lesquelles la Vélo-école (cours pour adultes) ou le lancement du programme «Savoir Rouler» pour les scolaires. Notons que 8 classes en ont bénéficié, soit plus de 160 enfants.



Autre action intéressante, le marquage Bicycode permettant d'identifier votre vélo, 70 vélos ont ainsi été gravés. 2019, c'est aussi démarrage de l'atelier d'auto-réparation.



Certains actions de l'Espace PaMa ont été menées avec des partenaires, à l'instar de l'accessibilité des gares, sa participation aux répare-café avec l'association ACTIVE, ses différentes participations aux réunions d'aménagements urbains et à la commission circulation de Chalon-sur-Saône, l'enquête nationale «Parlons Vélo» avec son baromètre des villes cyclables ou sa campagne de sensibilisation des candidats aux municipales avec un manifeste en 30 questions pour un plan-vélo dans Chalon-sur-Saône.



Concernant le budget 2019-2020, il a doublé par rapport à 2017 à 2018 pour atteindre 19 800 euros. Quant aux dépenses, elles ont atteint 21 247 euros non compensées par les recettes, les soldes subventions n'étant versées qu'après les clôtures des actions. Ceci donne un déficit de 4722 euros au 31 décembre. Un déficit qui ne sera pas résorbé avant 2020 par le versement des soldes de subventions.



Par ailleurs, une subvention acquise cette année permet à l'association de service de constituer un fonds de roulement.



«Le poste principal de dépense prestation est passé à 13 320 euros, reflétant l'engagement de notre animatrice mobilité (Judith)», explique Frédéric.



Le 2ème poste est l'achat de matériel, renouvellement des casques, remorque-vélo et l'outillage atelier pour un total de 2738 euros.



En 2019, l'Espace PaMa comptait 59 membres. Cette année, ils sont 70.



«Ça peut être des membres individuels mais ça peut aussi être des membres familiaux ou des personnes morales», précise Judith Un.



Ainsi pour sa 5ème année d'existence, l'association qui prend de l'ampleur continue sa belle progression au service de la mobilité et de la promotion du vélo.

Merci à Judith pour son hospitalité et sa grande disponibilité.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati