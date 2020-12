L’État déploie 16,5 millions d'euros pour la culture et le patrimoine en Bourgogne-Franche Comté

- 80 M€ dans le cadre d’un « plan cathédrales » ;- 40 M€ pour la restauration des monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales et aux propriétaires privés ;- 20 M€ pour les projets de rénovation de musées territoriaux et de centres d’archives ;- 20 M€ pour l’accompagnement de la transition écologique des équipements de spectacle vivant.Dans ce cadre, le ministère de la Culture a sélectionné pour chaque région, sur la proposition des services de l’État en région, un certain nombre d’opérations suffisamment matures pour être engagées dans l’année 2021.Ce sont ainsi 16,5 M€, soit 10,31 % de l’enveloppe nationale, qui seront mobilisés en Bourgogne-Franche-Comté, au profit :- de projets de restauration ou de rénovation, parmi lesquels :* La restauration et la mise en valeur de la rotonde et de la sacristie de la cathédrale Saint-Bénigne, Dijon/Côte-d’Or* La restauration intérieure des chapelles de la cathédrale Saint-Cyr, Sainte-Julitte, Nevers/Nièvre* L’aménagement du trésor de la cathédrale Saint-Lazare, Autun/Saône-et-Loire* La restauration des faces nord et est de la tour sud de la cathédrale Saint-Etienne deSens/Yonne* La restauration structurelle des intérieurs du Château de Maulnes, Cruzy-leChâtel/Yonne* La restauration des façades du Château de Ray, Ray-sur-Saône/Haute-Saône* La fin de la restauration du château et la sauvegarde des dépendances du Château de Meauce, Saincaize-Meauce/Nièvre* La création d’une salle d’exposition, la reconversion d’une salle en auditorium et l’extension de l’abri du cœur urbain de l’oppidum de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray /Nièvre- de projets destinés à accompagner la transition écologique des équipements de spectacle vivant de la région, pour près d’1 M€.Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, se réjouit des moyens complémentaires importants ainsi mobilisés par l’État au bénéfice du riche patrimoine de la Bourgogne-Franche-Comté, qui permettent de soutenir l’activité et valorisent le savoir-faire de ses entreprises.