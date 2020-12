Une jolie opération commerciale à Epervans

C'est un joli coffret qui est proposé à prix modique par des commerçants d'Epervans.

Bière de Noël et confiture proposées par La rustine, une création artisanale pour votre sapin de l’étoile filante création, un produit de beauté coiff et Moi, des Chocolats de la chocolaterie de Bourgogne et le tout dans un chapeau de Chap o class. La proposition est à retrouver chez l'ensemble des commerces partenaires de l'opération pour la modique somme de 20 euros ! Un moyen sympathique de soutenir le tissu de commerces locaux de la commune d'Epervans. En vente également le 6 décembre au marché de noël de la brasserie en présence de tous les artisans participants.