448 places d’hébergement supplémentaires pour les sans-abris en Bourgogne-Franche Comté

Communiqué du ministère chargé du logement :





Covid 19 : 16 069 places supplémentaires mobilisées pour héberger des sans-abris,

927 places en centres médicalisés ouvertes



Dans un contexte de crise sanitaire inédit, la prise en charge sociale et sanitaire de nos citoyens les plus fragiles est la priorité du Gouvernement.

En complément des 177 442 places d’hébergement déjà ouvertes dont 26 000 pendant le premier confinement, l'Etat a mobilisé 16 069 places supplémentaires depuis le 17 octobre

927 places en centres d’hébergement spécialisé sont par ailleurs ouvertes, dédiés aux SDF malades du Covid-19 mais ne relevant pas d’une hospitalisation, occupées à hauteur de 17%.



Si le Logement d’abord est la stratégie première du gouvernement, pour permettre l’accès au logement des personnes sans domicile fixe, le gouvernement agit également pour mettre à l’abri les personnes en situation de rue, en ouvrant des places d’hébergement et en leur proposant un accompagnement vers la santé, l’emploi et le logement.

Le ministère travaille en étroite collaboration avec les associations, les collectivités sociales et les bailleurs pour identifier des solutions de logement et d’hébergement.Ainsi, 16 069 places d’hébergement supplémentaires sont ouvertes sur tout le territoire dont 7 200 en Ile-de-France, 2 081 en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 660 en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 1 669 dans les Hauts de France.



Pour compléter l’ouverture de places en centres d’hébergement, la ministre chargée du Logement Emmanuelle Wargon a signé le 20 novembre dernier un accord national avec l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie (UMIH), qui prévoit la mise à l’abri dans des hôtels de personnes sans domicile grâce à l’achat de nuitées auprès des établissements par les services d’Etat ou structures associatives habilitées.



Par ailleurs, la crise ayant plus que jamais induit la nécessité pour les sans-abri d’accéder à un service de soins afin de pouvoir se protéger et protéger les autres de la maladie, nécessite la mise en place de sites médicalisés (CHS) sur tout le territoire.

A ce jour, 927 places sont ouvertes, occupées à hauteur de 17%.