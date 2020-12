Nouveau rebondissement au sein du Comité des Fêtes de Chalon ? Un Collectif s'annonce...

Communiqué de presse

"Après concertation avec de nombreux acteurs du Carnaval et du monde associatif, un "collectif" voit le jour avec pour volonté de se rassembler, perpétuer et apporter une nouvelle dynamique à cette tradition chalonnaise plus que centenaire.

Interpellés et sollicités à plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines, Sébastien Mercey et Cyrille Girardot ont décidé de porter ce projet fédérateur, entourés de volontaires de tous âges - pour certains déjà impliqués dans l'organisation des précédentes éditions - et tous animés par cette même passion.

Face à cet engouement et aux nombreux témoignages de soutien (Gôniots, forains, anciennes reines, associations musicales et festives, partenaires, commerçants, artisans...), ils entendent bien faire acte de candidature à l'organisation des festivités carnavalesques - lorsque la situation sanitaire le permettra - et solliciteront, dans les prochains jours, un rendez-vous avec le Maire de Chalon-sur-Saône.

Nous portons la conviction que cette nouvelle dynamique associative sera active et permettra une nouvelle visibilité des festivités installées de longue date dans notre ville".