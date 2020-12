Distribution des paniers de Noël aux aînés givrotins

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Givry a convié samedi après-midi à la salle des fêtes, près de 250 givrotins de plus de 80 ans, à venir retirer, ou faire retirer, le traditionnel panier garni de Noël.

Si l'édition 2020 du tout aussi traditionnel repas des aînés, a dû être annulée cette année pour cause de COVID, le CCAS givrotin a tenu à maintenir la distribution des paniers de Noël.

Mieux, le CCAS, sous la houlette de Sabrina Vailleau-Lanni, sa nouvelle vice-Présidente depuis juillet 2020, a choisi, dans ces périodes difficiles, de ramener de 85 à 80 ans, l'âge d'éligibilité à la distribution de ce cadeau.

C'est ainsi que près de 250 givrotins bénéficieront cette année de ce sympathique panier, composé exclusivement de produits achetés dans les commerces de la commune : une ½ bouteille de Givry de chez Thénard, 1 terrine et des pots de confitures de chez Dom's, des mignardises et du chocolat de la Maison Bry, et du risotto en provenance du Clos des Flaveurs.

Toutes ces douceurs sont accompagnées d'une carte, réalisée par les enfants du Centre de loisirs de la commune et d'un mot de Sébastien Ragot, Maire et Président du CCAS.

Bien entendu, le CCAS livrera le panier chez les gens qui n'ont pu se déplacer ce samedi.