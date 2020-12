Opération de sensibilisation réussie pour Two Roule

Vendredi, sur la Place Pierre Sémard, et samedi, sur la Place de l'Obélisque, les membres de Two Roule ont effectué plus de 200 sessions d'initiation à la trottinette électrique dans le cadre d'une opération de sensibilisation aux bons usages et aux dangers de ce nouveau moyens de mobilité. Une opération proposée par le Grand Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.