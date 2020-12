Colis de Noël 2020 pour les aînés à Saint Rémy

Le CCAS se prépare pour la distribution des colis de Noël aux personnes âgées le vendredi 11 décembre.

Cette année la remise des colis se fera à l’Espace Brassens selon un protocole bien précis pour assurer la bonne protection des ayants-droits en cette période de crise sanitaire. Pendant cette seconde vague de la Covid où tout rassemblement est fortement déconseillé, l’entrée et la sortie seront séparées afin d’éviter les croisements. Malheureusement il n’y aura pas le côté festif traditionnel.

La distribution des colis se fera le vendredi 11 décembre de 14h00 à 17h00 à l’Espace Brassens par les élus et le CCAS à toutes les personnes pouvant se déplacer ou à la personne de confiance nommément désignée.

Pour celles et ceux qui n’ont pas de possibilité, Florence Plissonnier Maire de Saint Rémy et Pascale Barbier Adjointe aux solidarités, aux affaires sociales et au logement, iront leur remettre à domicile.

N’oubliez pas les gestes barrières et le port du masque.

C.Cléaux