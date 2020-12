A plus de 200 km/h, il filait sur l'A6 au niveau de Fontaines ...

Les gendarmes de Saône et Loire étaient encore sur le front des grands excès de vitesse ce week-end.

L'escadron de sécurité routière de Saône et Loire a mobilisé les efforts une nouvelle fois sur les grands excès de vitesse ce week-end et 4 automobilistes ont été verbalisés et leurs véhicules placés en fourrière.

- sur l'autoroute A6, commune de Fontaines, le conducteur d'une BMW Série 5 est contrôlé à la vitesse de 203km/h (vitesse retenue : 192km/h) pour une vitesse limitée à 130 km/h.

- sur l'autoroute A6, commune de Fontaines, le conducteur d'une RENAULT Clio est contrôlé en conduite malgré une suspension de permis de conduire et à la vitesse de 172km/h (vitesse retenue : 163km/h) pour une vitesse limitée à 130 km/h.

- sur l'autoroute A6, le conducteur d'une AUDI A6 est contrôlé à la vitesse de 196km/h (vitesse retenue : 186km/h) pour une vitesse limitée à 130 km/h..

Le 06 décembre 2020, sur la RN 79, commune de Milly Lamartine,

le conducteur d'une ALFA ROMEO est contrôlé à la vitesse de 212km/h (vitesse retenue : 201km/h) pour une vitesse limitée autorisée de 110 km/h.

L'ensemble des véhicules ont été placés en fourrière et les permis de conduire ont été retirés.