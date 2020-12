Saint Rémy se pare de lumières et de décors

Ce week-end, la commune de Saint Rémy a revêtu son bel habit de lumière pour les fêtes de Noël.

Tous les ans, le premier jour du téléthon, Saint Rémy profitait de cet évènement et du Marché de Noël qui se déroulait sur la place de la mairie pour procéder à l’allumage du grand sapin et des décors de Noël. Cette année marquée par la crise sanitaire, sans Marché de Noël, les illuminations ont bien été lancées ce vendredi soir en présence de Florence Plissonnier maire de la commune et d’élus mais malheureusement sans public, la Covid interdisant tout rassemblement.

Chaque année la municipalité investit plus de 3000 € en décorations lumineuses comme les raquettes à led que l’on peut voir sur les candélabres permettant d’illuminer de nouvelles rues. Les agents des services techniques ont encore fait preuve de créativité pour offrir aux San Rémois et San Rémoises ces magnifiques et féériques décors installés pour ces fêtes de noël.

Des petites maisons au rond-point de Sainte Thérèse vous prendrez le petit train devant la Taverne qui vous emmènera ensuite à l’Escale en passant par les ̏Bonnes Fêtes˝ des quatre chemins sans oublier les cours d’écoles et vous arriverez place de la mairie où vous attendent les rênes, le grand sapin, la boite aux lettres du Père Noël et l’armoire à jouets.

La boîte aux lettres du Père Noël

Au sujet de sa boîte aux lettres, le Père Noël s’adresse aux enfants : « Mes très chers enfants, j’attends avec impatience vos lettres que vous allez déposer dans la boite à lettres qui se trouve place de la mairie jusqu’au 20 décembre. Je vous promets de vous répondre mais surtout il faudra bien mettre votre nom, votre prénom et votre adresse pour que mes rênes ne se trompent pas en distribuant le courrier, ils sont comme moi, un peu vieux et ils n’ont de pas très bons yeux ! »

L’armoire à jouets est ouverte

C’est la 3ème année consécutive que pendant toute la durée des fêtes de noël l’armoire à jouets, installée place de la mairie, est ouverte. Partager, échanger est le concept de cette armoire rose. Vous pouvez déposer des jouets, des jeux de société, des peluches dont vos enfants ne se servent plus et dont l’état vous empêche de les jeter. Ils feront le bonheur d’autres enfants. Ce geste de partage, de solidarité et de générosité est la base de cette belle initiative. Vous pouvez vous-même prendre un objet tout simplement.

Faire plaisir procure du plaisir et c’est encore plus vrai cette fin d’année ou de nombreux enfants seront heureux d’avoir reçu un peu d’amour au travers de vos dons. L’armoire rose à jouets vous attend.

C.Cléaux