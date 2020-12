Le club canin de Châtenoy-le-Royal est de nouveau ouvert

Les chiens du club canin ESCCR de nouveau autorisés à mettre leurs pattes sur les terrains

Le président Didier Gagnaire a depuis peu reçu les autorisations pour ouvrir l’accès au club. Il fait part aux les adhérents et adhérentes de la possibilité de reprendre les cours d’éducations et les entrainements. Le sport canin est considéré comme un sport individuel. Effectivement chaque couple maître/chien reste à distance les uns des autres pour une bonne pratique des exercices et pour certaines activités il est seul sur le terrain.

Pour la saison 2021, les feuilles d’adhésion et les demandes de licences sont disponibles au club.

Sur le site du club situé avenue Franchey d'Esperey à Châtenoy le Royal, les mesures barrières sont de rigueur, le port du masque est obligatoire et pour venir n’oubliez pas de remplir votre attestation case déplacement en plein air.

C.Cléaux