La vitrine du magasin « Framboise » est à découvrir

Cette boutique méritait bien un petit clin d’œil info-chalon !

Des marques spécialisées, chics et tendances, pour faire de vous « La Femme ». Lors de vos balades en ville à Chalon sur Saône, arrêtez-vous à la Boutique FRAMBOISE, dédiée aux femmes. Depuis plus de 10 ans, dans son magasin, Carole Fortéa a choisi de proposer aux femmes rondes de très belles marques imaginées spécialement pour elles, alliant confort et modernité.

«FRAMBOISE » est une boutique chaleureuse spécialisée dans le prêt-à-porter grandes tailles femme où Carole accueille et conseille ses clientes dans un lieu où l’on peut en toute tranquillité, essayer des tenues au gré de ses envies.

Chaque année, Carole, nous propose une magnifique vitrine. Cette année encore, on ne peut que constater qu’elle est superbe !

Le magasin de prêt à porter « Framboise », 57 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h Tel : 03 85 93 30 96 (toutefois les horaires peuvent changer en fonction des événements liés à la crise sanitaire). Vous pouvez commander également sur le site en ligne de la boutique https://www.shop-framboise.com.

Publi-information