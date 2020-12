Avez-vous déjà goûté les plats chauds du restaurant le ‘Sushi Go’ ?

Le clin d’œil info-chalon

Situé 15 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône, le restaurant ‘Sushi Go’ (tél 09 72 85 14 24), vous propose de découvrir de nombreuses nouveautés mais aussi des ‘rolls’ classiques ou signatures, sans oublier les boxes à partager pour le plus grand plaisir de tous. Ce restaurant vous propose des recettes créatives plus gourmandes les unes que les autres qui vont ravir vos papilles ! Des produits d’une grande fraîcheur sont cuisinés dans ce restaurant qui vous propose de la vente à emporter ou livraison à domicile ou au bureau à partir de 10 euros (Chalon) et 15 euros (1ère couronne). Alors n’attendez plus et commandez pour déguster vos sushis préférés !

Diverses formules vous sont proposées. Dans leur cuisine, des chefs professionnels japonais, vous proposent leurs plats traditionnels : le sushi un plat traditionnel japonais, composé d'un riz vinaigré appelé ‘shari’ combiné avec un autre ingrédient appelé ‘neta’ qui est habituellement du poisson cru ou des fruits de mer. Des spécialités toutes aussi bonnes les unes que les autres : Sushi & Go, Royal, Saum’Go, Go menu Love… ainsi que bien d’autres sont à découvrir sur le site www.sushi-go.fr .

En plus de sushis, qui sont la spécialité de l’établissement, découvrez toute une gamme de plats chauds tels que : Nouilles sautées (poulet, bœuf, crevette), Ramens (poulet, bœuf, crevette) du poulet et du bœuf sauté, pour ravir vos papilles !

Publi-information