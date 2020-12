Projet d’ANI sur la santé au travail : des avancées incontestables pour les PME

La CPME s’est fortement impliquée dans la négociation sur la santé au travail. En effet, le dispositif actuel ne répond plus aux attentes des TPE-PME qui s’interrogent trop souvent sur l’objectif poursuivi, le service fourni et le coût des prestations.

« La Confédération des PME a donc proposé de clarifier les missions de chacun, explique le président Thierry BUATOIS, en considérant que le rôle de l’entreprise dans le domaine de la santé devait être avant tout recentré sur la prévention de la sécurité et de la santé au travail, le suivi médical individuel régulier des salariés étant, sauf exception, assuré à l'avenir par la médecine de ville.

La liberté de choisir son service de médecine du travail, précise-t-il, et la redéfinition de l'offre en direction des entreprises qui figurent dans ce texte, répondent par ailleurs à notre objectif de maîtrise de l’évolution des coûts. Elles devraient rapidement permettre de limiter les tarifs prohibitifs et d’homogénéiser les prestations rendues ».



Le chef de file des TPE-PME de Saône-et-Loire rappelle que « Le « passeport prévention » porté de longue date par notre Organisation, s’inscrit aussi dans ce cadre. Mis à disposition de l’employeur, il permettra d’éviter les formations redondantes en attestant du suivi des formations et de l’acquisition des compétences par les salariés en matière de santé et de sécurité au travail.



Il s’agit là, incontestablement, d’avancées notables se félicite-t-il ».

« Pour autant, regrette Thierry BUATOIS légitimement, ce projet d’accord ne comporte pas de véritables simplifications, l'organisation du système de la santé au travail en France ne permettant pas la transparence que la CPME appelait de ses vœux. De même, si nous sommes parvenus à faire en sorte que le texte rappelle la jurisprudence limitant la responsabilité de l’employeur dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, nous continuerons à nous mobiliser pour que cela soit inscrit dans la loi ».

« Enfin, conclut-il, il serait anormal que les formations obligatoires en matière de santé/sécurité pour les membres du CSE soient financées par les OPCO pour nos entreprises employant jusqu’à 50 salariés et pas pour celles employant entre 51 et 300 salariés. Quoi qu’il en soit, et au-delà de la sécurité au travail, il est important que les pouvoirs publics remettent en place une véritable mutualisation permettant de financer les formations dans ces PME.

Dans ce contexte, la CPME consultera ses instances et se prononcera mercredi sur une signature de ce projet d’ANI sur la santé au travail ».