A 33 ans, Amandine se lance dans le e-commerce de vêtements pour pouvoir s'occuper de son fils

En plein coeur du confinement, Amandine a décidé de prendre les choses en main, du côté de Fragnes-La Loyère.

Après une première vie professionnelle de manager chez Comdata, la naissance de son fils Genaro aura quelque peu changé la donne. "Il aura fallu concilier les deux et c'est ma passion qui a fait le reste" confie Amandine, qui lance le 10 novembre dernier, sa boutique de prêt à porter en ligne. Passionnée depuis toujours par la mode et "trés attachée au contact clientèle, au SAV, à la gestion des ressources", Amandine ouvre donc www.genna-eshop.com, une boutique en ligne de prêt à porter féminin.

S'appuyant sur les réseaux sociaux (Facebook ou instagram) mais aussi et surtout sur le bouche à oreille, sa sélection de vêtements a su rapidement trouver son public sur le Chalonnais mais pas seulement. Elle arpente les collections de grossistes parisiens notamment, dénichant les produits tendances et susceptibles de trouver écho auprès de sa clientèle. Des choix judicieux qui lui permettent de prendre une longueur d'avance en terme de propositions de produits. Elle étend même sa gamme de produits avec désormais des bijoux et des sacs à main, histoire de compléter la panoplie.

Côté tarifs, le prix moyen des vêtements proposés tourne autour de 35 euros, les sacs à main à partir de 25 euros et les bijoux à partir de 12 euros. C'est dire que pour les bourses des fans de mode, vous devriez trouver ce qu'il vous faut sans vous ruiner.

Des nouveautés sont régulièrement proposées et "c'est surtout l'idée de collection éphémère qui est à prendre en compte. Je propose que très peu d'exemplaires".

Un retrait sans contact est possible à Fragnes-La Loyère et la livraison gratuite est proposée sur l'ensemble du Grand Chalon.

[email protected]

Laurent Guillaumé