Prudence sur les routes avec un brouillard assez dense ce mercredi matin en Saône et Loire

Nous vous recommandons la plus grande prudence à l'occasion de vos déplacements matinaux. Le brouillard est présent sur une grande partie de la Saône et Loire et assez dense. Deux accident ont eu lieu peu après 7h à Saint Romain sous Versigny avec une perte de contrôle et surtout à Blanzy avec également une perte de contrôle au cours de laquelle le véhicule a terminé sa course sur le toit avec trois personnes à l'intérieur.