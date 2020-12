Rassemblement devant l’Espace des Arts scène Nationale Chalon-sur-Saône en soutien au secteur culturel

80 personnes étaient présentes !

S’il y a un bien un secteur qui est en grand danger suite aux interdictions et aux mesures sanitaires mises en place à cause de la Covid 19, c’est bien la Culture. Interdiction de spectacles, de représentations, d’animations de Noël… Si on continu de jouer à la roulette russe avec ce secteur essentiel, on va finir par le plomber comme il faut et tous les artistes qui en découlent.

Aussi, mardi aux alentours de 16 heures les acteurs du monde culturel chalonnais s’étaient donné rendez-vous pour manifester et faire part de leur colère suite à l’interdiction de l’ouverture des espaces dédiés à la culture jusqu’à l’année prochaine.

On notait d’ailleurs la présence de Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des arts et de son personnel ainsi que la présence de Robert Llorca, Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional ainsi que de nombreux acteurs culturel locaux.

Le tract des revendications