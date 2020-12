Auto-confinement des élèves : «Nouvelle préconisation, nouveau mépris pour les personnels» pour la CGT Éduc'action de Saône-et-Loire

Afin de limiter les contaminations au Covid-19 pendant les fêtes de fin d'année, le Conseil scientifique recommande un renforcement des gestes barrières dans les écoles cette semaine et un «auto-confinement» des élèves, jeudi 17 et vendredi 18 décembre. Cette décision de dernière minute a fait bondir de nombreux syndicats enseignants dont la CGT Éduc'action de Saône-et-Loire qui réagit via un communiqué de presse. Plus de détails avec Info Chalon.