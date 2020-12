A Sennecey, c’est Noël avant l’heure…

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

En effet, deux commerçantes « écla’bulle fleuriste, et nuance le coiffeur » s’associent pour faire plaisir aux petits et grands. Le père Noel (membre de leurs familles respectives), déambulera dans les rues du village le 18,19 et 24 décembre pour distribuer des petits présents, des papillotes et surtout des bons d’achats de 5€ à valoir sur tout le mois de janvier chez ces deux commerçantes. De quoi satisfaire les enfants, les parents et toute la famille. Cette année, encore plus que les précédentes, les gens ont besoin de légèreté et de sentir que la magie de Noel est toujours présente. Malgré la crise sanitaire qui les touche, les vitrines ont été décorées dans l’air du temps, avec un maximum de recyclage pour le bien de la planète.